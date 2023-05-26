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08:15, 27 мая 2023Спорт

Фитнес-эксперт рассказала о пользе тренировок до отказа

Фитнес-эксперт Ротач рассказала, что тренировки до отказа способствуют мышечному росту

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала о пользе тренировок до отказа. Ее слова приводятся на сайте издания Men Today.

Ротач объяснила, что тренировка до отказа представляет собой поднятие веса до тех пор, пока вы больше не сможете выполнить еще одно повторение с хорошей техникой. Она отметила, что это способствует мышечному росту и приводит к увеличению силы, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

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Ротач добавила, что если вы не можете сделать более одного или двух повторов, то это означает, что вы взяли слишком большой вес. Отказом будет считаться, если выполняется по меньшей мере 12-15 повторений, где последние несколько требуют наибольших усилий.

Ранее специалист по фитнесу Эми Гудсон назвала типы тренировок, наиболее эффективные при похудении. Она отметила пользу плавания, баскетбола, скалолазания и велопрогулок.

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