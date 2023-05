Эксперт назвала шесть наиболее эффективных при похудении типов тренировок

Фитнес-эксперт посоветовала заняться флаг-футболом в целях снижения веса

Фитнес-эксперт Эми Гудсон назвала шесть типов тренировок, наиболее эффективных при похудении. Ее слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист отметила пользу плавания, баскетбола, скалолазания и велопрогулок. Она также посоветовала заняться зумбой, поскольку при таких нагрузках сжигается в среднем от 500 до 800 килокалорий.

Кроме того, по словам Гудсон, в целях снижения веса эффективен флаг-футбол — разновидность американского футбола. Матч включает в себя два тайма по 20 минут и позволяет сжечь до 605 килокалорий в зависимости от веса спортсмена.

