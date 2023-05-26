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11:57, 26 мая 2023Мир

Стало известно о готовившемся покушении на Елизавету II в США

ФБР рассказало о подготовке покушения на Елизавету II в США в 1983 году

Фото: AP

В 1983 году на бывшую королеву Великобритании Елизавету II готовилось покушение в США во время ее первого визита в Калифорнию. Об этом стало известно из раскрытых данных Федерального бюро расследований, передает BBC.

ФБР опубликовало архив файлов, касающихся поездок покойной королевы в США, после ее смерти в прошлом году. Бюро помогало обеспечить безопасность монарха во время ее визитов, на фоне обеспокоенности угрозами со стороны Ирландской республиканской армии (ИРА).

Американский офицер полиции, который часто посещал ирландский паб в Сан-Франциско, предупредил федеральных агентов о звонке от человека, которого он встретил в этом месте. По словам полицейского, мужчина сказал ему, что хочет отомстить за свою дочь, которая «была убита в Северной Ирландии резиновой пулей» (на тот момент в регионе шел конфликт между британскими и республиканскими властями).

«Он собирался попытаться причинить вред королеве Елизавете и сделал бы это, либо сбросив какой-то предмет с моста Золотые Ворота на королевскую яхту "Британия", когда она проплывет под ним, либо попытался бы убить королеву Елизавету, когда она посетила Йосемитский национальный парк», — говорится в документе.

В ответ на угрозу Секретная служба планировала «закрыть проходы на мосту Золотые Ворота по мере приближения яхты». Неясно, какие меры были приняты в Йосемити, но визит состоялся. Никаких подробностей арестов ФБР не публиковало.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября 2022 года. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, немедленно съехались ее дети и внуки.

Карл III стал королем Великобритании после смерти матери. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.

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Виктория Кондратьева
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