Зеленский пожелал выхода Украины из соглашения об экономическом пространстве

Зеленский внес в Раду законопроект о выходе Украины из соглашения с Россией и Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, подразумевающий выход страны из соглашения о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) с Россией и Белоруссией. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

«Выйти из соглашения о формировании Единого экономического пространства, заключенного 19 сентября 2003 года в Ялте», — сказано в тексте законопроекта. Согласно пояснительной записке, Москва и Минск якобы нарушили соглашение, в том числе в части подтверждения дружественных отношений. Согласно информации на сайте Рады, законопроект был направлен на рассмотрение профильного комитета.

Ранее Украина вышла из двух соглашений с Россией и Содружеством Независимых Государств (СНГ). Уточнялось, что Киев в одностороннем порядке прекратил действие заключенного в 1998 году соглашения с Москвой о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также заключенного в рамках СНГ в 1994 году протокола к соглашению о социальной помощи семьям военнослужащих, погибших в Афганистане.

Президенты России, Белоруссии, Казахстана и Украины заявили о намерении сформировать Единое экономическое пространство 23 февраля 2003 года. 19 сентября 2003 года было подписано соглашение о формировании ЕЭП.