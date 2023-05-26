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04:12, 26 мая 2023Экономика

Китай выразил США обеспокоенность из-за экспортных ограничений

Глава Минкоммерции Китая Вэньтао выразил обеспокоенность из-за экспортных ограничений США
Ван Вэньтао

Ван Вэньтао. Фото: Florence Lo / Reuters

Глава Министерства коммерции Китая Ван Вэньтао провел встречу с главой американского Минторга Джиной Раймондо, в ходе которой выразил ей обеспокоенность Пекина из-за экспортных ограничений США, сообщается на сайте китайского ведомства.

«Китайская сторона выразила серьезную обеспокоенность торгово-экономической стратегией американской стороны в отношении Китая, в том числе [в области поставок] полупроводников, а также экспортными ограничениями и расследованиями, связанными с иностранными инвестициями», — сказано в сообщении.

Минкоммерции подчеркнуло, что министры обозначили готовность наладить каналы для обсуждения сотрудничества между двумя странами для того, чтобы преодолеть имеющиеся проблемы торгово-экономического характера.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что в США полагают, что смогут справиться с Россией, а после этого взяться за Китай как за другой центр многополярного мира.

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Марина Совина
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