Глава Минкоммерции Китая Вэньтао выразил обеспокоенность из-за экспортных ограничений США

Глава Министерства коммерции Китая Ван Вэньтао провел встречу с главой американского Минторга Джиной Раймондо, в ходе которой выразил ей обеспокоенность Пекина из-за экспортных ограничений США, сообщается на сайте китайского ведомства.

«Китайская сторона выразила серьезную обеспокоенность торгово-экономической стратегией американской стороны в отношении Китая, в том числе [в области поставок] полупроводников, а также экспортными ограничениями и расследованиями, связанными с иностранными инвестициями», — сказано в сообщении.

Минкоммерции подчеркнуло, что министры обозначили готовность наладить каналы для обсуждения сотрудничества между двумя странами для того, чтобы преодолеть имеющиеся проблемы торгово-экономического характера.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что в США полагают, что смогут справиться с Россией, а после этого взяться за Китай как за другой центр многополярного мира.