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19:44, 26 мая 2023Ценности

Россиянкам назвали самые модные прически и окрашивания волос на лето

Парикмахеры салона «1001 волна» назвали афрокосы и каре модными прическами на лето

Фото: gorgeoussab / Shutterstock / Fotodom

Парикмахеры салона «1001 волна» и основательница студии Moon studio Евгения Демиченкова из Южно-Сахалинска назвали россиянкам модные прически и окрашивания волос на лето 2023 года. Их комментарии публикует издание Sakh.online.

По словам представителей салона «1001 волна», популярными окажутся укладки с вплетением в пряди канекалона, например, афрокосы, а также челка-шторка и каре с прямым срезом длиной до подбородка или мочки уха. Кроме того, в моду войдут солнечные оттенки.

«В этом летнем сезоне будут актуальны окрашивания в технике "поцелуев солнца", балаяж, Airtouch, которые зарекомендовали себя как самые солнечные и притягательные виды окрашиваний», — добавили специалисты.

В то же время Демиченкова посоветовала обратить внимание на прически с легкими волнами вместо локонов. Помимо того, она включила в список гладкие пучки и хвосты.

Ранее парикмахер-колорист Каролина Акульшина назвала россиянкам самое модное окрашивание волос. По словам специалистки, на сегодняшний момент актуальна техника Airtouch, которая выполняется с помощью фена.

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    Алина Гостева
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