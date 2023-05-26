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20:48, 26 мая 2023Среда обитания

В США сожгли дом ужасов

В Нью-Йорке сгорел дом, где в прошлом держали в клетках детей

Фото: Lloyd Mitchell / Brooklyn Paper

В США сожгли здание, где в прошлом известный преступник Девернон Легран держал в клетках детей. Дом с ужасной историей сгорел полностью, передает New York Post.

Речь идет о здании в районе Краун-Хайтс в Бруклине. Пожар случился рано утром 24 мая, зацепив соседний дом. В борьбе с огнем приняли участие 100 сотрудников пожарной службы, которые впоследствии были вынуждены покинуть рушащееся здание. С огнем удалось справиться спустя два часа, когда от дома осталось только основание. В результате инцидента никто не пострадал.

В 70-х годах дом служил штаб-квартирой «Пятидесятнической церкви Святого Иоанна нашего Господа», организованной Леграном. Он насильно удерживал в четырехэтажном таунхаусе похищенных девушек и их детей, для многих из которых являлся отцом. Легран жестоко обращался со своими заключенными и путем угроз заставлял их выпрашивать деньги у прохожих на улицах.

В мае 2022 года в Беверли-Хиллз выставили на продажу дом, связанный с сектой Чарльза Мэнсона. Объект предложили купить за 70 миллионов.

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    Александра Качан
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