ФНС вынесла скрывающему доходы общепиту «последнее китайское предупреждение»

Глава ФНС Егоров вынес скрывающему доходы общепиту «последнее китайское предупреждение»

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров напомнил кафе и ресторанам о необходимости честно раскрывать выручку. Об этом сообщает РБК.

По словам Егорова, в противном случае ведомство усилит контроль за предприятиями общепита. «Поэтому будем считать это последним китайским предупреждением», — сказал он.

Глава ФНС подчеркнул, что за счет «микроналогового маневра» — освобождения в прошлом году предприятий общепита с выручкой меньше двух миллиардов рублей от уплаты НДС — бюджет получил дополнительные 2,5 миллиарда рублей налогов. Однако в ведомстве признают, что одной из основных проблем «обеления» являются налоги на труд, то есть НДФЛ и страховые взносы, сказал Егоров. По его словам, они серьезной нагрузкой ложатся на предприятия, где доля затрат на труд больше, чем у среднестатистической компании.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что правительство подготовило поправки в налоговое законодательство. Он утверждал, что с уехавших и работающих за границей россиян начнет взиматься налог в размере 13 процентов (или 15 процентов).

