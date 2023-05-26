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21:24, 26 мая 2023Экономика

ФНС вынесла скрывающему доходы общепиту «последнее китайское предупреждение»

Глава ФНС Егоров вынес скрывающему доходы общепиту «последнее китайское предупреждение»
Даниил Егоров

Даниил Егоров. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров напомнил кафе и ресторанам о необходимости честно раскрывать выручку. Об этом сообщает РБК.

По словам Егорова, в противном случае ведомство усилит контроль за предприятиями общепита. «Поэтому будем считать это последним китайским предупреждением», — сказал он.

Глава ФНС подчеркнул, что за счет «микроналогового маневра» — освобождения в прошлом году предприятий общепита с выручкой меньше двух миллиардов рублей от уплаты НДС — бюджет получил дополнительные 2,5 миллиарда рублей налогов. Однако в ведомстве признают, что одной из основных проблем «обеления» являются налоги на труд, то есть НДФЛ и страховые взносы, сказал Егоров. По его словам, они серьезной нагрузкой ложатся на предприятия, где доля затрат на труд больше, чем у среднестатистической компании.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что правительство подготовило поправки в налоговое законодательство. Он утверждал, что с уехавших и работающих за границей россиян начнет взиматься налог в размере 13 процентов (или 15 процентов).

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    Марина Совина
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