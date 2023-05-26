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14:18, 26 мая 2023Силовые структуры

В российском регионе бывшего вице-премьера осудили за хищение денег из фонда

Бывшего вице-премьера Коми осудили на 8,5 лет за хищение 200 млн рублей из фонда «Патриот»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сыктывкарский городской суд Коми приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима бывшего первого заместителя председателя правительства республики, руководителя администрации главы региона Михаила Порядина за хищение денег. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает ТАСС.

Следствие и суд установили, что бывший вице-премьер с 2018 по 2020 год похитил около 200 миллионов рублей из благотворительного фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания «Патриот». Фигуранту назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и лишили его права занимать определенные должности на три года. Также у него было конфисковано 192 миллиона рублей.

Порядин подал в отставку в апреле 2020 года. А 25 октября 2021 года его арестовали.

Ранее сообщалось, что в Ачинске суд приговорил кассиршу и ее мужа к шести годам за кражу 22 миллионов рублей из банка.

Илона Палей
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