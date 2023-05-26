Кассиршу и ее мужа осудили на шесть лет за кражу миллионов из российского банка

В Ачинске суд приговорил кассиршу и ее мужа к шести годам за кражу 22 млн рублей из банка

Ачинский городской суд приговорил 30-летнюю кассиршу и ее мужа к шести годам колонии общего режима за кражу 22 миллионов рублей из банка. Об этом в пятницу, 26 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Также женщине назначили принудительные меры медицинского характера.

О краже 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро из банка стало известно 9 декабря 2021 года. Женщина сложила деньги из сейфа в коробку и скрылась, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. 14 декабря после уговоров матери кассирша сдалась в полицию.

Ранее сообщалось, что под Омском осудили на 13 лет мужчину, изнасиловавшего и ограбившего 13-летную девочку.