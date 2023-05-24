Россиянина осудили на 13 лет за ограбление и изнасилование 13-летней девочки

Под Омском мужчину, изнасиловавшего и ограбившего 13-летную девочку, осудили на 13 лет

В Омской области суд приговорил к 13 годам лишения свободы 28-летнего местного жителя, ограбившего и изнасиловавшего 13-летнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту г части 2 статьи 161 («Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества») и пункту б части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») Уголовного кодекса РФ.

По данным ведомства, вечером 22 сентября 2022 года фигурант встретил незнакомую школьницу. Он попросил ее дать телефон, чтобы позвонить, но обманул и похитил гаджет. Затем россиянин затащил потерпевшую в безлюдное место и надругался над ней.

Отмечается, что осужденный не признал вину.

Ранее стало известно, что в Алтайском районе отчим изнасиловал 13-летнего мальчика в бане на глазах у его матери.