В России оценили готовность к переходу на четырехдневную рабочую неделю

FinExpertiza: введению четырехдневки в России мешают проблемы со структурой рабочей силы

В настоящее время Россия не готова к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Такое мнение выразил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян в интервью «Известиям».

Он отметил, что этому мешают серьезные проблемы со структурой рабочей силы. «Для этого необходимо либо существенное повышение производительности, либо снижение зарплат, либо увеличение себестоимости продукции», — пояснил эксперт.

По оценке Микаеляна, для такого сокращения рабочей недели на 20 процентов и сохранения при этом уровня заработной платы требуется пропорциональное увеличение производительности труда сразу всех сотрудников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея сократить рабочую неделю за счет короткого дня в пятницу нуждается в дискуссиях и требует обсуждения в парламенте. Он также добавил, что у Кремля нет позиции на этот счет. Позднее депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила четырехдневную рабочую неделю в будущем.

