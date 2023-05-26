Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:57, 26 мая 2023Россия

В России оценили готовность к переходу на четырехдневную рабочую неделю

FinExpertiza: введению четырехдневки в России мешают проблемы со структурой рабочей силы

Фото: Redd F / Unsplash

В настоящее время Россия не готова к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Такое мнение выразил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян в интервью «Известиям».

Он отметил, что этому мешают серьезные проблемы со структурой рабочей силы. «Для этого необходимо либо существенное повышение производительности, либо снижение зарплат, либо увеличение себестоимости продукции», — пояснил эксперт.

По оценке Микаеляна, для такого сокращения рабочей недели на 20 процентов и сохранения при этом уровня заработной платы требуется пропорциональное увеличение производительности труда сразу всех сотрудников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея сократить рабочую неделю за счет короткого дня в пятницу нуждается в дискуссиях и требует обсуждения в парламенте. Он также добавил, что у Кремля нет позиции на этот счет. Позднее депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал главную особенность приемлемого для России президента США
18-летняя дочь Чарли Шина появилась на публике в бикини и меховых унтах
Медведев допустил растяжение конфликта на Украине на десятилетия
В России оценили готовность к переходу на четырехдневную рабочую неделю
В США заявили о столкновении Украины со смертельной дилеммой
Сбежавший из лагеря мобилизованный получил тюремный срок
Украинский писатель Таксюр назвал заказчика дела против него
Трамп назвал тяжелым начало предвыборной кампании своего соперника
Компании Илона Маска разрешили проводить опыты на людях
В визите Мишустина в Китай увидели опровержение распространенного на Западе мифа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.