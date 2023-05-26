МВФ предупредил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США

МВФ предупредил о системном риске для мировой экономики из-за конфронтации по госдолгу США

Международный валютный фонд (МВФ) видит системный риск для США и мировой экономики из-за госдолга. Об этом сообщается на сайте организации.

«Конфронтация из-за потолка федерального долга может создать дальнейший системный риск для США и глобальной экономики, который полностью можно избежать», — говорится в заявлении фонда.

МВФ призвал Конгресс США «немедленно поднять или приостановить» потолок долга, ради возможности начать переговоры по бюджету Соединенных Штатов на 2024 финансовый год.

Ранее журнал The Economist сообщил, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Оба варианта развития событий угрожают мировой экономике, отмечало издание.

В апреле спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, Джо Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.