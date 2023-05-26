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21:39, 26 мая 2023Из жизни

Разъяренная игуана притаилась в туалете и напугала мужчину

7 News: игуана спряталась в чаше унитаза и напугала жителя Голливуда

Фото: Unsplash

Житель американского Голливуда, штат Флорида, зашел в туалет и обнаружил спрятавшуюся в унитазе разъяренную игуану, которая шипела и расплескивала воду. Об этом сообщает 7 News.

58-летний Джон Риддл находился дома и заметил, что дверь в ванную комнату, которая выходит на террасу с бассейном, открыта. Мужчина подошел, чтобы закрыть ее, и увидел непрошеного гостя. Игуана притаилась в чаше унитаза. «Мне показалось, что я оказался в парке Юрского периода или что-то в этом роде. Она шипела и брызгала водой. Я испугался, я не фанат рептилий», — признался американец.

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При виде хозяина дома рептилия попыталась скрыться в сливном отверстии. В этот момент Риддл старался сохранить спокойствие и подумать, что делать дальше. Он воспользовался стоявшей поблизости детской оградой, чтобы игуана не сбежала и не попала в его спальню.

Спустя час мужчина вернулся и обнаружил, что рептилия все еще находится на месте и расплескивает воду. «Это был мой шанс. Я пытался набраться смелости, чтобы схватить ее и выбросить. Прежде чем я это сделал, она вылезла и спряталась за унитаз. Тогда я взял дуршлаг и выпроводил ее», — сообщил мужчина.

В результате игуана прыгнула в бассейн, откуда впоследствии убежала на задний двор.

Мужчина предположил, что рептилия забралась в дом, когда он оставил дверь открытой во время прогулки с собаками. «Это урок, который я, безусловно, запомнил», — сказал он. По словам Риддла, игуана не пострадала. Он подчеркнул, что надеется больше никогда не видеть ее в своем доме.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского острова Бриби зашла в туалет и обнаружила в унитазе метрового ромбического питона. Каким образом змея попала туда, неизвестно.

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    Алиса Дмитриева
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