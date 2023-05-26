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12:39, 26 мая 2023Культура

Джеймс Кэмерон рассказал о начале работы над новым «Терминатором»

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что начал писать сценарий для нового «Терминатора»

Фото: Toby Melville / Reuters

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что начал работу над новой частью франшизы «Терминатор». Об этом сообщает издание World of Reel.

Кинематографист заявил, что приступил к написанию сценария для картины около трех месяцев назад. Кэмерон подчеркнул, что не планирует спешить с завершением работы над проектом. Режиссер хочет понаблюдать за развитием искусственного интеллекта, который в дальнейшем может вдохновить его на написание сценария к фильму.

Ранее актер Арнольд Шварценеггер открестился от роли робота гуманоидного типа — Терминатора. На вопрос журналиста о том, завершена ли кинофраншиза «Терминатор», артист ответил отрицательно. «Франшиза не закончена. Но я задолбался», — признался актер.

В середине мая Шварценеггер объяснил происхождение своей легендарной фразы из фильма «Терминатор».

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Анастасия Астахова
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