В Казахстане заявили об отсутствии планов вступать в союзные государства

Пресс-секретарь Токаева: у Казахстана отсутствуют планы вступать в союзные государства

Казахстан не планирует вступать в союзные государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента республики Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он напомнил, что глава государства принял участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как утверждает Желдибай, главным посылом Токаева является то, что интеграция в рамках ЕАЭС должна идти только по экономическому треку. Пресс-секретарь также отметил, что Россия и Белоруссия демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения.

«По сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели. Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», — подчеркнул Желдибай.

Ранее Токаев во время заседания Евразийского экономического форума рассказал о феномене Союзного государства России и Белоруссии. Он заявил, что уровень интеграции между указанными странами настолько высок, что у Москвы и Минска имеется одно ядерное оружие на двоих. По словам президента Казахстана, уровень интеграции России и Белоруссии отличается от того, который в настоящее время имеется у других стран ЕАЭС.

