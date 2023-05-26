Избивший мальчика до разрыва селезенки россиянин попал под следствие

Избивший мальчика до разрыва селезенки житель Екатеринбурга попал под следствие

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который избил до разрыва селезенки 12-летнего ребенка, шутившего над его фамилией. Об этом сообщает издание e1.ru.

Ему вменяют часть 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего»). Попавшего под следствие россиянина вызвали на допрос. Пострадавший мальчик находится в больнице.

Инцидент произошел вечером 24 мая. Компания школьников заметила мужчину на Родонитовой улице — один из них был знаком с прохожим, и дети начали его дразнить.

Россиянин зашел в подъезд, стараясь не реагировать на обидчиков, но школьники побежали за ним и продолжили его высмеивать. Тогда мужчина набросился на одного из детей с кулаками, несколько раз ударив его в живот и по голове, а затем ушел.

Позже у пострадавшего мальчика заболел живот, и родители отвезли его в больницу, где врачи диагностировали разрыв селезенки.