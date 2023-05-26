140-метровое колесо обозрения с застрявшими людьми в Москве показали на видео

SHOT показал на видео остановившееся на ВДНХ колесо обозрения «Солнце Москвы»

Остановившееся с людьми в кабинах на ВДНХ колесо обозрения «Солнце Москвы» показали на видео. Его прокручивают вручную и спускают застрявших на аттракционе горожан. Кадры в пятницу, 26 мая, публикует Telegram-канал SHOT.

По ссылкой на источник канал пишет, что причиной остановки могла стать резкая смена температурных режимов. Сейчас колесо прокручивают вручную и спускают застрявших на аттракционе горожан.

Высота колеса обозрения — 140 метров. Аттракцион расположен в районе южного входа ВДНХ на северо-востоке столицы.

В начале сентября в Анапе в парке развлечений «Джунгли» сломался аттракцион «Кондор». Кабины с людьми застряли в верхней точке аттракциона и провисели там почти час.