Медведев назвал предпочтительный для Киева сценарий раздела Украины

Медведев заявил, что для Киева предпочтительнее «корейский вариант» раздела Украины

«Корейский вариант» раздела Украины для Киева был бы предпочтительнее, нежели раздел по западным областям страны. Такое мнение в беседе с журналистами высказал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

По мнению Медведева, для властей страны такой вариант раздела «лучше, чем раздел по Крещатику или западным областям».

Ранее Медведев допустил поставку Украине ядерного оружия из США и Евросоюза.