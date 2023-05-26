Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:46, 26 мая 2023Интернет и СМИ

Известная ведущая словом «шок» высказалась о популярной у туристов стране

Бывшая ведущая «Орла и решки» Коваль словом «шок» описала впечатление от Индии

Кадр: страница Labelsmart.Подкасты «Юля Коваль | Мне смешно» во «ВКонтакте»

Блогерша и бывшая ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Юлия Коваль рассказала, что ей было очень сложно во время путешествия в Индию. Впечатления от этой популярной у российских туристов страны она раскрыла в проекте «Мне смешно», видео опубликовано во «ВКонтакте».

«Я надеюсь, что больше никогда не придется мне ездить в Индию, потому что для меня [это был] шок. Я с уважением отношусь к людям, которые любят это местечко на планете, но мне там было очень сложно», — описала свои впечатления об Индии известная ведущая.

Она добавила, что ей также показалось странным чувство юмора людей в Индии. По словам блогерши, она не раз замечала, что местные жители смеются, когда ковыряют в носу.

Ранее Коваль назвала самое запоминающееся путешествие. Телеведущая раскрыла, что очень хотела бы снова побывать в Японии. Она также обратила внимание на особенность поведения местных жителей, которая показалась ей странной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Китай предложил сохранить за Россией новые регионы
Дерипаска назвал один из главных уроков XXI века
Вайкуле позвала украинских артистов на фестиваль в Юрмале
Бойца «Азова» осудили на 22 года за убийство мирного жителя
Мать Бритни Спирс впервые навестила дочь за годы вражды
Опубликована карта боевых действий на Украине
Известная ведущая словом «шок» высказалась о популярной у туристов стране
Спецпредставитель КНР покинул МИД России
Папа Римский назвал условие для мира на Украине
В ФРГ нашли больше улик причастности Украины к взрывам на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.