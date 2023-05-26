Известная ведущая словом «шок» высказалась о популярной у туристов стране

Бывшая ведущая «Орла и решки» Коваль словом «шок» описала впечатление от Индии

Блогерша и бывшая ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Юлия Коваль рассказала, что ей было очень сложно во время путешествия в Индию. Впечатления от этой популярной у российских туристов страны она раскрыла в проекте «Мне смешно», видео опубликовано во «ВКонтакте».

«Я надеюсь, что больше никогда не придется мне ездить в Индию, потому что для меня [это был] шок. Я с уважением отношусь к людям, которые любят это местечко на планете, но мне там было очень сложно», — описала свои впечатления об Индии известная ведущая.

Она добавила, что ей также показалось странным чувство юмора людей в Индии. По словам блогерши, она не раз замечала, что местные жители смеются, когда ковыряют в носу.

Ранее Коваль назвала самое запоминающееся путешествие. Телеведущая раскрыла, что очень хотела бы снова побывать в Японии. Она также обратила внимание на особенность поведения местных жителей, которая показалась ей странной.