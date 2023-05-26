Депутат Госдумы Белик усомнился в причастности Украины к подрыву «Северных потоков»

Украина могла участвовать в подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» только при посредничестве США. Так о возможной причастности Киева к случившемуся в разговоре с «Лентой.ру» высказался член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Те, на ком лежит основная вина за подрыв "Северных потоков", находятся не в Киеве. Ответственность за это должны нести США, которые в угоду своим экономическим и геополитическим интересам не гнушаются никакими методами. А то, что исполнителями этого теракта сейчас могут называть Украину, не снимает ответственности с заказчиков и получателей выгоды от подрыва газопроводов», — сказал депутат.

Учитывая, что это выгодно Вашингтону, нет смысла ждать каких-либо серьезных мер от западных стран по отношению к Киеву. Но показательное неодобрение на Западе могут проявить, потому что западным кураторам важно вывести себя из-под удара и переложить всю ответственность за произошедшее на Украину Дмитрий Белик депутат Госдумы

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что у следствия ФРГ появляется все больше улик, указывающих на причастность Украины к случившемуся. При этом в Германии считают крайне маловероятным сценарий, при котором диверсии были организованы российской стороной.

Источники журнала также утверждают, что злоумышленники использовали взрывчатое вещество октоген, которое доставили к трубопроводам на арендованной яхте «Андромеда». В материале сказано, что вещество раньше широко использовалось как на Западе, так и в Восточной Европе.