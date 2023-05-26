«Ливерпуль» впервые за семь лет не пробился в Лигу чемпионов

«Ливерпуль» из-за победы МЮ впервые за семь лет не сыграет в Лиге чемпионов 2023/2024

Английский «Ливерпуль» впервые за семь лет с 2016 года не сыграет в Лиге чемпионов после победы «Манчестер Юнайтед» над «Челси». В Лиге чемпионов 2023/2024 от АПЛ выступят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Команда Юргена Клоппа занимает пятую строчку в таблице чемпионата Англии с 66 очками. За один тур до окончания чемпионата мерсисайдцы гарантировали себе участие в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.

Ранее «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче обыграл «Челси» и набрал 72 очка. Матч закончился со счетом 4:1. Счет открыли хозяева: уже на 6-й минуте гол забил Каземиро. Также голами отличились Антони Марсьяль (45+5), Бруну Фернандеш (73, с пенальти) и Маркус Рэшфорд (78). У гостей гол забил Жоау Феликс на 89-й минуте.