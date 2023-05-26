Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эрика Андреева
Сегодня
15:00 (Мск)
Ольга Данилович
Ролан Гаррос — квалификация (ж)
Алания
Сегодня
18:00 (Мск)
Балтика
Россия - Мелбет Первая лига|33-й тур
Салернитана
Завтра
16:00 (Мск)
Удинезе
Италия - Серия А|37-й тур
Сампдория
Сегодня
21:45 (Мск)
Сассуоло
Италия - Серия А|37-й тур
Химки
Завтра
14:00 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
08:53, 26 мая 2023Спорт

«Ливерпуль» впервые за семь лет не пробился в Лигу чемпионов

«Ливерпуль» из-за победы МЮ впервые за семь лет не сыграет в Лиге чемпионов 2023/2024
Юрген Клопп

Юрген Клопп. Фото: IMAGO / Andy Rowland / Global Look Press

Английский «Ливерпуль» впервые за семь лет с 2016 года не сыграет в Лиге чемпионов после победы «Манчестер Юнайтед» над «Челси». В Лиге чемпионов 2023/2024 от АПЛ выступят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Команда Юргена Клоппа занимает пятую строчку в таблице чемпионата Англии с 66 очками. За один тур до окончания чемпионата мерсисайдцы гарантировали себе участие в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.

Ранее «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче обыграл «Челси» и набрал 72 очка. Матч закончился со счетом 4:1. Счет открыли хозяева: уже на 6-й минуте гол забил Каземиро. Также голами отличились Антони Марсьяль (45+5), Бруну Фернандеш (73, с пенальти) и Маркус Рэшфорд (78). У гостей гол забил Жоау Феликс на 89-й минуте.

Обсудить
Последние новости
Медведев назвал условия нанесения превентивного ядерного удара
Троих росгвардейцев освободили из украинского плена
Саудовская Аравия увеличила поставки дизеля в Европу вместе с импортом из России
Футболист-чемпион сравнил выступление за «Барселону» с тюрьмой
В Энергодаре предотвратили теракт против российского журналиста
Назначена дата суда над 24 участниками «Азова»
В Москве россиянин надругался над 10-летней девочкой в подъезде жилого дома
Мэр российского города сообщил об уходе в отставку
Парикмахер раскрыла россиянкам способ скрыть седину без окрашивания
Россия получит возможность делать снимки Земли с разрешением Google Maps
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.