Россиянин сдал чемодан в багаж и получил вместо него обломки в мусорном мешке

Mash: россиянин получил в аэропорту Казани обломки чемодана и решил засудить авиакомпанию

Россиянин сдал чемодан в багаж в аэропорту Домодедово и получил вместо него обломки после посадки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел с жителем Москвы во время рейса авиакомпании S7 из российской столицы в Казань. Отмечается, что вещи мужчины лежали в черном мусорном мешке. «Все было мятое, испорченное и испачканное маслом», — говорится в сообщении.

За уничтоженный багаж, который ему выкатили на ленте, москвич решил засудить столичную авиагавань и перевозчика. По словам мужчины, из-за случившегося ему придется ходить в одной одежде около двух недель.

«После кучи написанных претензий никаких извинений и объяснений мужчина так и не получил, — написали в источнике. — Говорит, деньги на новый гардероб тратить не готов и поэтому пойдет в суд».

Ранее в мае пассажирка авиакомпании Jetstar, летевшая из Мельбурна в Аделаиду, надела на себя шесть килограммов одежды, чтобы сэкономить на ручной клади, и попалась во время посадки на самолет. Ее видео стало вирусным в TikTok.

