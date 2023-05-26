Предложение о новом статусе Украины в отношениях с НАТО объяснили

Политолог Леви назвал словесной интервенцией новый статус Украины в НАТО

Повышение статуса партнера Украины в НАТО является не более чем словесной интервенцией, нацеленной на поддержание интереса мирового сообщества к теме конфликта. Содержательные изменения для страны в этом направлении маловероятны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«Повышение статуса Украины как партнера НАТО нужно только для того, чтобы поддерживать повестку. Содержательно в новых статусах ничего нового нет. Если в рамках новых соглашений есть что-то о вопросах координации, взаимодействии, информационном, то это уже и так реализуется. Мы и так понимаем, что НАТО полностью задействована в украинском конфликте», — заметил Леви.

По мнению политолога, поддержка Украины держится исключительно на информационной войне. Как только интерес к конфликту в мире угаснет, внимание общества переключится, закончится и поддержка. Именно для этого, уверен Леви, необходимо создание новых информационных поводов, таких, как повышение статуса Украины в альянсе.

«На деле у Украины нет самостоятельной экономики, бюджета, экспорта, работающей налоговой и социальных систем. Говорить, что эта страна может вступить в премиальный военный союз, где бремя финансовой ответственности чудовищно велико, абсурдно. Ее там никто не ждет», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что страны НАТО намерены предложить Украине обновленный формат отношений и повысить ее статус как партнера, чтобы продемонстрировать поддержку ее заявки на членство, но не предложить ускоренного вступления. Отмечается, что в таком случае Украина станет полноправным членом Совета Украина — НАТО.