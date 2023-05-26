Медведев назвал условие для участия Маска в президентских выборах в США

Медведев: для выдвижения Маска в президенты США потребуется изменение конституции

Для участия генерального директора Tesla Илона Маска в президентских выборах в США потребуется внесение поправок в конституцию. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Политик добавил, что на месте американского предпринимателя он бы подумал над проведением кампании по изменению конституции. Без этого, по его мнению, выдвинуть свою кандидатуру у Маска не получится. «Он не может, у него "ненатуральное происхождение"», — пояснил Медведев. Он также положительно отозвался о Маске, заявив, что тот «оказался неожиданно нашим парнем».

Ранее Медведев уже высказывался о возможном участии главы Tesla в президентской гонке. Он охарактеризовал Маска как авторитетного человека, чье влияние превосходит авторитет действующего американского президента — Джо Байдена.