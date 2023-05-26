В Молдавии начался митинг против переименования Дня Победы
В Молдавии оппозиционные силы начали митинг против законопроекта о переименовании и переносе Дня Победы, передает РИА Новости.
Акция проходит в ответ на стремление правящей партии «Действие и солидарность» переименовать День Победы в День памяти павших во Второй мировой войне, а также перенести его празднование на 8 мая. Этот законопроект внесен в рабочую повестку заседания парламента.
Митингующие держат в реках Знамя Победы, а также плакаты с надписями: «Мы потомки победителей» и «Руки прочь от Победы».
Кроме того, собравшиеся используют антиправительственные лозунги и обвиняют действующую власть в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисами.
25 мая партия «Действие и солидарность» (PAS) предложила переименовать День Победы и перенести его на 8 мая в соответствии с европейскими странами. Партия социалистов в ответ призвала всех молдаван «объединиться и отстоять общенародное празднование Дня Победы 9 мая».