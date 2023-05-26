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13:09, 26 мая 2023Бывший СССР

В Молдавии начался митинг против переименования Дня Победы

РИА Новости: возле парламента Молдавии начались митинги против переименования Дня Победы

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Молдавии оппозиционные силы начали митинг против законопроекта о переименовании и переносе Дня Победы, передает РИА Новости.

Акция проходит в ответ на стремление правящей партии «Действие и солидарность» переименовать День Победы в День памяти павших во Второй мировой войне, а также перенести его празднование на 8 мая. Этот законопроект внесен в рабочую повестку заседания парламента.

Митингующие держат в реках Знамя Победы, а также плакаты с надписями: «Мы потомки победителей» и «Руки прочь от Победы».

Кроме того, собравшиеся используют антиправительственные лозунги и обвиняют действующую власть в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисами.

25 мая партия «Действие и солидарность» (PAS) предложила переименовать День Победы и перенести его на 8 мая в соответствии с европейскими странами. Партия социалистов в ответ призвала всех молдаван «объединиться и отстоять общенародное празднование Дня Победы 9 мая».

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Алевтина Запольская
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