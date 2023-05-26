В НАТО негативно оценили премьера Эстонии как кандидата на пост генсека альянса

В НАТО сочли премьера Эстонии Каллас слишком агрессивной для поста генсека альянса

В НАТО негативно оценили кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост генерального секретаря альянса взамен уходящего Йенса Столтенберга, сочтя ее слишком агрессивной по отношению к России. Об этом сообщает Reuters.

«Каллас считается слишком ястребиной в отношении России для некоторых членов НАТО», — сказано в публикации.

Отмечается, что на пост генсека также рассматриваются кандидатуры главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланд. При этом Берлин хочет, чтобы фон дер Ляйен осталась в комиссии, а Фриланд сталкивается с серьезными препятствиями как неевропейка, представляющая страну, которая считается отстающей по расходам на оборону.

Ранее стало известно, что в НАТО разгорается гонка за пост следующего руководителя, но она фактически проходит тайно, а победитель еще не ясен. Многие члены альянса хотели бы, чтобы вопрос о преемнике нынешнего генсека Йенса Столтенберга был решен на саммите НАТО в Литве в середине июля или даже до него. Впрочем, члены альянса могут попросить Столтенберга продлить срок полномочий в четвертый раз.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее говорил, что хотел бы занять этот пост, но, поскольку некоторые правительства настаивают на назначении женщины (впервые за историю объединения), премьер-министр Дании Метте Фредериксен также становится серьезным претендентом.