Дискредитировавший в соцсетях армию России майор МВД оказался украинским агентом

SHOT: в Крыму задержали майора российского МВД, передававшего данные Украине

В Крыму российские силовики раскрыли агента украинских спецслужб. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, речь идет о следователе российского МВД в звании майора. Он привлек к себе внимание контрразведки своими дискредитирующими армию постами в социальных сетях. Начав наблюдение за майором, силовики выяснили, что он передает Украине данные о местоположении военных объектов, информацию о сотрудниках силовых ведомств и другую интересующую противника секретную информацию.

Полицейского задержали. Теперь решается вопрос о возбуждении в отношении него сразу двух уголовных дел: о госизмене и дискредитации Вооруженных сил России.

Ранее в Москве Лефортовский суд арестовал уроженку Крыма по делу о госизмене.

