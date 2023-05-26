Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:34, 26 мая 2023Силовые структуры

Дискредитировавший в соцсетях армию России майор МВД оказался украинским агентом

SHOT: в Крыму задержали майора российского МВД, передававшего данные Украине

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Крыму российские силовики раскрыли агента украинских спецслужб. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, речь идет о следователе российского МВД в звании майора. Он привлек к себе внимание контрразведки своими дискредитирующими армию постами в социальных сетях. Начав наблюдение за майором, силовики выяснили, что он передает Украине данные о местоположении военных объектов, информацию о сотрудниках силовых ведомств и другую интересующую противника секретную информацию.

Полицейского задержали. Теперь решается вопрос о возбуждении в отношении него сразу двух уголовных дел: о госизмене и дискредитации Вооруженных сил России.

Ранее в Москве Лефортовский суд арестовал уроженку Крыма по делу о госизмене.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Момент удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре попал на видео
На вооружение российской армии приняли СВЧ
На Западе назвали условие прекращения поддержки Украины
Стало известно о судьбе брошенной хозяином в аэропорту Шереметьево кошки
Столичный парфюмер рассказала о создании ароматов для картин великих художников
Оксана Самойлова рассказала о «жесточайшей» диете Джигана
Рябков отреагировал на инициативу сенаторов США по выходу из ДСНВ
Из российских онлайн-кинотеатров удалят мультфильмы Хаяо Миядзаки
Паралимпиец дал совет Костомарову
Стала известна позиция Кремля по участию в саммите БРИКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.