Додик назвал ошибкой вывод российских миротворцев из БиГ в 2003 году

Президент Республики Сербской Додик назвал ошибкой вывод российских миротворцев из БиГ

Президент Республики Сербской Милорад Додик назвал ошибкой вывод российских миротворцев из Боснии и Герцеговины (БиГ) в 2003 году, отметив, что они должны были остаться вместе с международными силами, сообщает РИА Новости.

«До тех пор, пока в Боснии и Герцеговине остаются международные силы, следовало бы остаться и российским», — заявил он.

Он выразил сожаление из-за принятие данного решения, предположив, что оно было согласовано на международном уровне. По его словам, сербы выступают за то, чтобы российские миротворческие силы присутствовали в регионе.

Ранее Додик высказался о поставках западных стран вооружений Украине. По его словам, Сараево не собирается следовать их примеру и оказывать Киеву военную помощь.