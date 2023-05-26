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10:08, 26 мая 2023Силовые структуры

Росгвардия показала видео с освобожденными из украинского плена военнослужащими

Росгвардия показала видео с освобожденными из восьмимесячного плена российскими военными

Росгвардия показала на видео троих освобожденных из украинского плена военнослужащих. Ролик в пятницу, 26 мая, «Ленте.ру» предоставила пресс-служба ведомства.

На кадрах сотрудники ведомства встречают двоих освобожденных военных из Северной Осетии и одного — из Ставропольского края. Мужчины рассказали, что находились в плену в течение восьми месяцев. Большую часть времени их держали в подвальном помещении, из-за чего они отвыкли от дневного света. Один из освобожденных отметил, что после возвращения домой хотел бы собрать всех родных и близких.

26 мая троих росгвардейцев освободили из украинского плена, они прибыли самолетом в Москву.

Владимир Седов
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