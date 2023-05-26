Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:57, 26 мая 2023Среда обитания

В Москве предложили поднять плату за воду

Минстрой предложил поднять в Москве плату за воду в квартирах, где отсутствуют счетчики

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минстрой России предложил увеличивать в Москве повышающий коэффициент платы за услуги водоснабжения в квартирах, в которых отсутствуют счетчики. Об этом сообщает РБК.

Таким способом власти хотят стимулировать жильцов устанавливать приборы учета. На данный момент счетчиками в Москве оборудованы около семи процентов квартир. Мера также поможет бороться с квартирами, где фактически проживает больше жильцов, чем зарегистрировано в документах.

На данный момент, если в квартире не установлены счетчики, то плата за воду начисляется с применением повышающего коэффициента. Его устанавливают в пределах до 1,5 от норматива. В Министерстве планируют увеличить показатель и сделать его в пределах трех.

Ранее россиянам рассказали о нюансах платы за капитальный ремонт. Оказалось, что не на всех собственниках жилых помещений лежит ответственность за уплату данной услуги. Прежде всего, речь идет о тех, кто проживает в аварийных домах, подлежащих сносу.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Китай предложил сохранить за Россией новые регионы
Дерипаска назвал один из главных уроков XXI века
Зеленский пожелал выхода Украины из соглашения об экономическом пространстве
Названы самые популярные товары для параллельного импорта
В популярных контактных линзах нашли грозящие развитием рака химикаты
Три самолета едва избежали столкновения на взлетной полосе из-за ошибки пилота
Китай заявил о согласии с ЕС по Украине
Европе предсказали отрицательные цены на газ впервые за 17 лет
Путин предложил объявить пятилетие созидательного труда в России
Съемки «Бегущего по лезвию 2099» приостановили из-за забастовки сценаристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.