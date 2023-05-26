Появились фото последствий обстрела ВСУ приграничного российского региона

Опубликованы фото последствий обстрела ВСУ Грайворонского округа Белгородской области

Появились фото последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Грайворонского городского округа Белгородской области. Кадры в пятницу, 26 мая, публикует Telegram-канал Mash.

Ранее об атаке на приграничный российский регион сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, обстрел начался в 6:30 утра. Из местных жителей никто не пострадал. Снарядами повредило четыре частных дома в Грайвороне.

«Окна выбиты и в одном магазине. Осколками снаряда посекло один автомобиль. Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи», — написал глава Белгородской области.

Ранее Гладков заявил, что ночью с 25 на 26 мая со стороны Украины были обстреляны четыре района и округа российского региона: Грайворонский, Шебекинский, Белгородский и Волоконовский.