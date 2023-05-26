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10:20, 26 мая 2023Россия

Появились фото последствий обстрела ВСУ приграничного российского региона

Опубликованы фото последствий обстрела ВСУ Грайворонского округа Белгородской области

Фото: Telegram-канал Mash

Появились фото последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Грайворонского городского округа Белгородской области. Кадры в пятницу, 26 мая, публикует Telegram-канал Mash.

Ранее об атаке на приграничный российский регион сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, обстрел начался в 6:30 утра. Из местных жителей никто не пострадал. Снарядами повредило четыре частных дома в Грайвороне.

Фото: Telegram-канал Mash

«Окна выбиты и в одном магазине. Осколками снаряда посекло один автомобиль. Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи», — написал глава Белгородской области.

Ранее Гладков заявил, что ночью с 25 на 26 мая со стороны Украины были обстреляны четыре района и округа российского региона: Грайворонский, Шебекинский, Белгородский и Волоконовский.

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Евгения Куликова
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