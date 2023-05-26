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08:03, 26 мая 2023Россия

Белгородский губернатор заявил об обстреле Грайворонского округа

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле Грайворонского городского округа

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Грайворонский городской округ Белгородской области с 6:30 утра находится под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона в Telegram-канале.

«В Грайвороне в четырех частных домовладениях есть повреждения: разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Окна выбиты и в одном магазине», — сообщил губернатор.

Он добавил, что такое из-за обстрела осколками снаряда оказался посечен один автомобиль, также повреждена газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы уже начали ликвидацию последствий атаки.

Помимо этого в Глотово обстрел разрушил нежилой дом, также оказались выбиты окна и посечен фасад в здании Дома культуры. Помимо этого, повреждения зафиксировали на ограждении магазина и ближайших постройках.

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Анастасия Шейкина
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