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16:13, 26 мая 2023Путешествия

Три самолета едва избежали столкновения на взлетной полосе из-за ошибки пилота

Daily Mail: два авиалайнера едва не столкнулись с третьим в аэропорту Сан-Франциско

Фото: mykhailo pavlenko / Shutterstock / Fotodom

Три пассажирских самолета едва избежали столкновения на взлетно-посадочной полосе из-за ошибки одного из пилотов. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание уточняет, что инцидент произошел в аэропорту Сан-Франциско 19 мая. Авиалайнеры United и Alaska Airlines зашли на посадку, но были вынуждены остановиться, поскольку посередине взлетных полос рулил реактивный самолет Southwest. Как отмечают диспетчеры, пилоты последнего воздушного судна не должны были находиться там.

Федеральное авиационное управление заявило, что самолет Southwest благополучно освободил полосу и позволил двум лайнерам приземлиться. Расследование по делу не будет проводиться, так как в ходе произошедшего были приняты достаточные меры для обеспечения безопасности.

Ранее российский самолет, следовавший по маршруту Санкт-ПетербургСамара, столкнулся с птицами при посадке. Во время инцидента на борту находилось 190 пассажиров, пострадавших среди них нет.

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Зарина Дзагоева
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