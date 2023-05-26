Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:14, 26 мая 2023Мир

Путин поговорил с президентом Бразилии

Президент России Путин поговорил с президентом Бразилии Лулой да Силвой

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонные переговоры, об этом рассказал сам российский политик. Его цитирует ТАСС.

По словам президента, ради этого он прервал встречу с членами организации «Деловая Россия», о чем ранее сообщалось на сайте Кремля. «С разрешения [президента Бразилии] хочу передать всем участникам нашей сегодняшней встречи и вообще всему предпринимательскому сообществу России самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и благополучия в бизнесе», — отметил Путин.

Луис Инасиу Лула да Силва ранее говорил, что нужно провести саммит ООН по ситуации на Украине до недели высокого уровня организации, которая состоится в сентябре. Он убежден, что туда нужно позвать президентов России и Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин предложил объявить пятилетие созидательного труда в России
В Киеве раскрыли объем финансовой помощи Запада с начала СВО
Позицию Китая по украинскому конфликту разъяснили
В США заявили о попадании Украины в ловушку по сценарию Афганистана
В Германии рассказали о веществе для подрыва «Северных потоков»
Турция отреагировала на примирение Баку и Еревана
Стилистка посоветовала россиянкам избавиться от пяти вещей в гардеробе
Мужчина похудел на 104 килограмма за два года после зловещего предупреждения
ЕС не стал разглашать переговоры со спецпредставителем КНР о мире
В Госдуму внесли законопроект о вкладах для бедных россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.