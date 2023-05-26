Президент России Путин поговорил с президентом Бразилии Лулой да Силвой

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонные переговоры, об этом рассказал сам российский политик. Его цитирует ТАСС.

По словам президента, ради этого он прервал встречу с членами организации «Деловая Россия», о чем ранее сообщалось на сайте Кремля. «С разрешения [президента Бразилии] хочу передать всем участникам нашей сегодняшней встречи и вообще всему предпринимательскому сообществу России самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и благополучия в бизнесе», — отметил Путин.

Луис Инасиу Лула да Силва ранее говорил, что нужно провести саммит ООН по ситуации на Украине до недели высокого уровня организации, которая состоится в сентябре. Он убежден, что туда нужно позвать президентов России и Украины.