Первые легальные бизнесмены СССР назвали источники своей прибыли

Первые кооператоры СССР объяснили свой успех продажей дефицита и верой клиентов в чудо

Первые легальные советские бизнесмены, появившиеся после принятия ровно 35 лет Закона «О кооперации в СССР», получали прибыль за счет мелкой торговли и оказания тех же самых услуг, которые можно было почти на том же уровне получить гораздо дешевле или даже бесплатно. В разговоре с «Лентой.ру» писатель Леонид Подольский, одним из первых открывший в Москве кооперативную клинику, рассказал, что цены в ней были в два с половиной раза выше, чем в хозрасчетной поликлинике, но от клиентов все равно не было отбоя.

Подольский признался, что всегда был сторонником частной собственности и рыночной системы, как на Западе, но когда ему поступило предложение вступить в кооператив как наемному работнику, в нем «проснулось что-то коммунистическое». «Наверное, это была зависть», — вспоминает Подольский. Именно поэтому он решил сам заняться кооперацией.

«Что же получается? Они будут меня эксплуатировать и прибавочную стоимость заберут себе?» — подумал я и тоже решил открыть медицинский кооператив Леонид Подольский

Собственный медицинский кооператив под названием «Гиппократ» он открыл в поликлинике рядом с театром Вахтангова. Процесс был сложным, но, по словам Подольского, кооперативы пользовались огромным успехом благодаря эффекту новизны и вере клиентов в чудо. Несмотря на дороговизну по сравнению с хозрасчетными поликлиниками, посетителей было очень много. По общей организации медицинский кооператив не отличался от современных платных клиник, но в нем работали врачи всех специальностей, причем только кандидаты и доктора наук — качество консультаций было гораздо выше.

Второй свой кооператив он открыл на Кутузовском проспекте, но тот стал убыточным и его пришлось закрыть. К этому времени СССР распался, бушевал экономический кризис, и у людей не было денег. «Кооперативы в основном умирали своей смертью. Заработанные нами деньги не сохранились, после либерализации цен все съела инфляция. Пришлось начинать с нуля и уже в совсем другой сфере», — подытожил Подольский.

Деловая колбаса

Доктор экономических наук Игорь Захаров занимал в те годы должность председателя правления районного потребительского общества. Ему дали задание — создать кооператив в сфере общепита. «То есть, мне, кооперативу, довели план создать кооператив. Я его, конечно, создал, сделал кооперативное кафе, ведь было принято выполнять планы. Но идея была, конечно, странная…», — поделился он.

Захаров рассказал: то, что в Советском Союзе называли кооперацией, часто использовали для извлечения дополнительных доходов. «Допустим, я — директор мясокомбината. Ко мне приезжает председатель кооператива, который занимается розничной торговлей колбасными изделиями. Я при своем мясокомбинате создаю кооператив по продаже колбасной продукции и отправляю его туда. И, как директор, сначала продаю продукцию своему же кооперативу, а тот по уже гораздо более высоким ценам перепродает ее покупателю, который затем будет торговать ей в своем магазине», — описал он схему.

По словам Захарова, кооперативы позволили легализовать доходы существовавшего в СССР теневого бизнеса. Они могли «обелять» и выводить накопленные цеховиками средства за счет размещения на расчетном счете. Тогда теневые доходы становились законными, и их можно было использовать для расширения своей деятельности.

«Сметали даже откровенное говно»

Издатель Дмитрий Польняков в конце 1980-х работал в Москве в налоговом отделе. У него была мечта — открыть собственный магазинчик по продаже футбольных сувениров. После выхода Закона «О кооперации в СССР» он стал продавать свой футбольный мерч.

«В дни больших матчей, случалось, имели месячную выручку. А однажды матч "Спартака" из-за плохой погоды перенесли с будней на субботу. У нас оставалось 400-600 вымпелов — простеньких, из Ленинграда, по два рубля за штуку. И умудрились все реализовать за считанные минуты. Такой в то время был ажиотаж. Сметали даже откровенное говно. Ничего не было!» — подытожил Польняков.

Закон «О кооперации в СССР» был принят 26 мая 1988 года. Благодаря нему впервые за 60 лет гражданам разрешили заниматься любыми незапрещенными видами предпринимательской деятельности, что вызвало настоящий бум кооперативного движения. Кооперативы пользовались огромной популярностью, потому что давали возможность получить дефицитные товары и даже те услуги, которые еще не были знакомы советским людям. Многие кооператоры очень быстро смогли заработать целое состояние, но позже его съела инфляция, а сами кооперативы ушли в прошлое, как и СССР.