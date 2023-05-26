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03:19, 26 мая 2023Россия

Медведев назвал главную особенность приемлемого для России президента США

Медведев: для России главное, чтобы на выборах лидера США не выбрали «парня с деменцией»
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Aleksey Nikolskyi / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главную особенность человека, который должен одержать победу на президентских выборах в США в 2024 году. По его словам, для России будет приемлемо, если избранный американский лидер не будет страдать деменцией, сообщает ТАСС.

«Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией. А выбрать могут», — заявил он, отвечая на вопрос о том, кого Москва хотела бы видеть победителем на предстоящих выборах.

Медведев также дал характеристику бывшему руководителю Белого дома Дональду Трампу, отметив, что тот является «хорошим, но трусоватым парнем». При этом зампредседателя Совбеза подчеркнул, что исторически сложилась так, что России оказывается легче работать именно с республиканцами.

Ранее Трамп поздравил губернатора штата Флорида Рона Десантиса, который подал заявку в избирательную комиссию для участия в выборах президента страны. Он пожелал Десантису пережить полный спектр эмоций от критики левых оппонентов.

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Марина Совина
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