Трамп поздравил своего соперника с выдвижением на выборы президента США

Трамп пожелал Десантису пережить полный спектр эмоций от критики левых оппонентов

Бывший президент США Дональд Трамп поздравил губернатора штата Флорида Рона Десантиса, который подал заявку в избирательную комиссию для участия в выборах президента страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что хотел бы лично поздравить своего соперника «с наконец-то объявленным решением вступить в гонку за пост президента США». Он пожелал Десантису пережить полный спектр эмоций от критики левых оппонентов.

«Надеюсь, он получит полный набор впечатлений от нападок марксистов, коммунистов и радикальных левых фанатиков нашей страны, без которых он никогда не узнает, какую работу он выполняет», — пожелал политик.

Экс-президент также выступил с критикой сторонников левых взглядов и назвал их «низкопробными отбросами, которые хуже лидеров враждебных государств». Он призвал «крепко ударить» по таким людям, чтобы вновь сделать США великими.

Ранее Десантис подал заявку в избирком для участия в выборах президента США. Он выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии.

Трамп называл Десантиса главным конкурентом на выборах президента США. Он добавил, что возможно, сожалеет о поддержке политика во время его кампании по выборам губернатора Флориды в 2018 году.