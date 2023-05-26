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00:14, 27 мая 2023Экономика

В Британии цены на продукты приблизились к историческому максимуму

The Independent: в Британии цены на продукты приблизились к историческому максимуму

Фото: Nathália Rosa / Unsplash

В Великобритании цены на продукты приблизились к историческому максимуму. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на результаты исследования, проведенного Лондонской школой экономики.

Отмечается, что цены на продукты выросли на 25 процентов. При этом если бы страна осталась в Евросоюзе, то рост составил бы 17 процентов.

По данным аналитиков, стоимость основных товаров потребления в Британии по сравнению с 2022 годом выросла до 46 процентов.

Эксперты также подчеркнули, что бюрократические ограничения, связанные с выходом страны из ЕС, обошлись гражданам Британии в 6,95 миллиарда фунтов стерлингов, что составляет 250 фунтов на домохозяйство.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года цены на жилье в Великобритании упали на 1,1 процента по сравнению с февралем 2022-го. Снижение оказалось рекордным за последние 11 лет. Эксперты банка Nationwide Building Society связывают уменьшение стоимости жилья в стране с падением покупательского спроса, на который влияют высокая инфляция и рост ипотечных ставок.

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    Марина Совина
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