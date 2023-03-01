В Британии рекордно упали цены на жилье

Nationwide: цены на жилье в Британии снизились на рекордные 1,1%

В феврале 2023 года цены на жилье в Великобритании упали на 1,1 процента по сравнению с февралем 2022-го. Снижение оказалось рекордным за последние 11 лет, сообщает Bloomberg сo cсылкой на отчет банка Nationwide Building Society.

Эксперты связывают уменьшение стоимости жилья в стране с падением покупательского спроса, на который влияют высокая инфляция и рост ипотечных ставок. В феврале базовая ставка Банка Англии достигла четырех процентов годовых — максимальное значение с 2008 года. Вместе со снижением цен начали расти скидки на жилье. По итогам февраля средний дисконт составил 4,5 процента, что стало самым высоким показателем более чем за пять лет.

При этом британская недвижимость остается недоступной для многих покупателей из-за высоких ипотечных ставок и сокращения зарплаты. Средняя стоимость дома составляет 257,4 тысячи фунтов стерлингов (23,1 миллиона рублей), а выплаты по жилищным кредитам занимают около 39,4 процента заработной платы граждан. Такой показатель стал максимальным со времен финансового кризиса и значительно превысил долгосрочное среднее значение в 29,4 процента.

Падение цен на жилье в Британии было предсказано в ноябре 2022 года. Аналитики Nationwide Building Society заявили, что в лучшем случае стоимость недвижимости будет постепенно расти, а в худшем — снизится на 30 процентов.