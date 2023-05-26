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22:19, 26 мая 2023Забота о себе

Врач перечислила главные ошибки при уходе за воспаленной кожей

Дерматолог Валерия Моисеева: неправильный уход за кожей уход при розацеа обострит болезнь

Неправильный уход за кожей уход при розацеа может обострить болезнь, предупредила дерматолог-косметолог Валерия Моисеева. Врач перечислила «Ленте.ру» правила ухода за воспаленной кожей и назвала главные ошибки, которые не стоит совершать.

Моисеева предупредила, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением: именно врач должен подобрать индивидуальную программу лечения и ухода за кожей при заболевании. Специалист ориентируется на тип и состояние кожи, стадии розацеа и историю болезни. Однако существуют несколько общих правил ухода за воспаленной кожей.

«Кожа при розацеа становится чувствительной. Поэтому очищающие средства не должны содержать агрессивные поверхностно-активные вещества. Они оказывают раздражающее действие, снижают защитные свойства кожи», — рассказала собеседница «Ленты.ру». Она порекомендовала выбирать мягкие очищающие средства с рН 5,5.

Дерматолог-косметолог уточнила, что за воспаленной кожей нельзя ухаживать средствами, содержащими как основной компонент гликолевую, салициловую, молочную и аскорбиновую кислоты. Запрещено использовать скрабы, гоммажи, пилинги, щетки, так как они сильно травмируют кожу.

Губителен для кожи с розацеа этиловый спирт. Поэтому лосьоны, а также лечебные болтушки на его основе использовать противопоказано. Кожа при таком заболевании гиперчувствительная, средства содержащие экстракт или эфирное масло чайного дерева, экстракт прополиса тоже могут провоцировать раздражение

Валерия Моисеевадерматолог-косметолог
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Дерматолог добавила, что настоящим стрессом и дополнительной нагрузкой на сосуды станет горячая ванна, контрастный душ или протирание лица кубиками льда.

Моисеева рекомендовала в уходе использовать увлажняющие, успокаивающие тонеры, сыворотки, кремы. Однако применять их можно только в период ремиссии розацеа, когда нет обострения. Также для ухода подойдут средства с азелаиновой кислотой, но перед ее использованием необходимо проконсультироваться с врачом. По ее словам, не стоит самостоятельно проводить чистку лица, а лучше и вовсе отучить себя трогать лицо руками.

«От розацеа нельзя вылечиться, болезнь можно лишь притушить, ввести в длительную ремиссию. Необходимо исследовать каждый случай и причину возникновения болезни и работать над провоцирующих факторов. Иначе лечение не будет давать результатов. Категорически запрещено заниматься самолечением», — заключила врач.

Ранее Валерия Моисеева рассказала, как выровнять кожу после лечения от прыщей. Она посоветовала использовать средства с кислотами для борьбы с постакне.

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    Вера Владзиевская
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