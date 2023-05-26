Врач перечислила главные ошибки при уходе за воспаленной кожей
Неправильный уход за кожей уход при розацеа может обострить болезнь, предупредила дерматолог-косметолог Валерия Моисеева. Врач перечислила «Ленте.ру» правила ухода за воспаленной кожей и назвала главные ошибки, которые не стоит совершать.
Моисеева предупредила, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением: именно врач должен подобрать индивидуальную программу лечения и ухода за кожей при заболевании. Специалист ориентируется на тип и состояние кожи, стадии розацеа и историю болезни. Однако существуют несколько общих правил ухода за воспаленной кожей.
«Кожа при розацеа становится чувствительной. Поэтому очищающие средства не должны содержать агрессивные поверхностно-активные вещества. Они оказывают раздражающее действие, снижают защитные свойства кожи», — рассказала собеседница «Ленты.ру». Она порекомендовала выбирать мягкие очищающие средства с рН 5,5.
Дерматолог-косметолог уточнила, что за воспаленной кожей нельзя ухаживать средствами, содержащими как основной компонент гликолевую, салициловую, молочную и аскорбиновую кислоты. Запрещено использовать скрабы, гоммажи, пилинги, щетки, так как они сильно травмируют кожу.
Губителен для кожи с розацеа этиловый спирт. Поэтому лосьоны, а также лечебные болтушки на его основе использовать противопоказано. Кожа при таком заболевании гиперчувствительная, средства содержащие экстракт или эфирное масло чайного дерева, экстракт прополиса тоже могут провоцировать раздражение
Дерматолог добавила, что настоящим стрессом и дополнительной нагрузкой на сосуды станет горячая ванна, контрастный душ или протирание лица кубиками льда.
Моисеева рекомендовала в уходе использовать увлажняющие, успокаивающие тонеры, сыворотки, кремы. Однако применять их можно только в период ремиссии розацеа, когда нет обострения. Также для ухода подойдут средства с азелаиновой кислотой, но перед ее использованием необходимо проконсультироваться с врачом. По ее словам, не стоит самостоятельно проводить чистку лица, а лучше и вовсе отучить себя трогать лицо руками.
«От розацеа нельзя вылечиться, болезнь можно лишь притушить, ввести в длительную ремиссию. Необходимо исследовать каждый случай и причину возникновения болезни и работать над провоцирующих факторов. Иначе лечение не будет давать результатов. Категорически запрещено заниматься самолечением», — заключила врач.
Ранее Валерия Моисеева рассказала, как выровнять кожу после лечения от прыщей. Она посоветовала использовать средства с кислотами для борьбы с постакне.