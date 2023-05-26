Российские пограничники сбили боевой дрон электронным ружьем

В Курской области пограничники уничтожили атаковавший деревню украинский дрон

В Курской области российские пограничники уничтожили украинский боевой дрон. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) около семи вечера 25 мая атаковал деревню Николаево-Дарьино. Заметившие аппарат пограничники применили специальное электронное антидроновое ружье. Беспилотник был сбит и после удара о землю взорвался.

В тот же день в Брянской области российские пограничники сбили беспилотник с боезарядом из автоматического оружия.

В результате атак дронов ВСУ на российские населенные пункты никто не пострадал.