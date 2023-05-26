Владимир Сальдо: Зеленский имеет шанс все изменить и закончить конфликт на Украине

У президента Украины Владимира Зеленского остается шанс закончить конфликт в республике. Об этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, Зеленский «изменился в худшую сторону» после прихода к власти. «Он предал своих людей, свою страну. Он просто изменник и предатель. У него был шанс, и до сих пор есть шанс», — заявил Сальдо.

Он предположил, что украинский лидер может все изменить, «если откажется от тех инструкций, которыми его накачивают». «У него будет шанс войти в историю человеком, остановившим войну», — подчеркнул политик.

Ранее обозреватель, историк и писатель Оуэн Мэттьюс заявлял, что Украина может спровоцировать катастрофическое обострение конфликта путем вторжения на территорию России. По его мнению, если Зеленский действительно одобрил диверсии под Белгородом, то он ведет опасную игру и рискует совершить «гол в собственные ворота».