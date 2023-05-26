Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:00, 26 мая 2023Бывший СССР

В Херсонской области заявили о шансе Зеленского закончить конфликт на Украине

Владимир Сальдо: Зеленский имеет шанс все изменить и закончить конфликт на Украине
СюжетДиверсии в России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского остается шанс закончить конфликт в республике. Об этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, Зеленский «изменился в худшую сторону» после прихода к власти. «Он предал своих людей, свою страну. Он просто изменник и предатель. У него был шанс, и до сих пор есть шанс», — заявил Сальдо.

Он предположил, что украинский лидер может все изменить, «если откажется от тех инструкций, которыми его накачивают». «У него будет шанс войти в историю человеком, остановившим войну», — подчеркнул политик.

Ранее обозреватель, историк и писатель Оуэн Мэттьюс заявлял, что Украина может спровоцировать катастрофическое обострение конфликта путем вторжения на территорию России. По его мнению, если Зеленский действительно одобрил диверсии под Белгородом, то он ведет опасную игру и рискует совершить «гол в собственные ворота».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин предложил объявить пятилетие созидательного труда в России
В Киеве раскрыли объем финансовой помощи Запада с начала СВО
Позицию Китая по украинскому конфликту разъяснили
В США заявили о попадании Украины в ловушку по сценарию Афганистана
В Германии рассказали о веществе для подрыва «Северных потоков»
Турция отреагировала на примирение Баку и Еревана
Стилистка посоветовала россиянкам избавиться от пяти вещей в гардеробе
Мужчина похудел на 104 килограмма за два года после зловещего предупреждения
ЕС не стал разглашать переговоры со спецпредставителем КНР о мире
В Госдуму внесли законопроект о вкладах для бедных россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.