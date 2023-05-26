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09:09, 26 мая 2023Путешествия

Стюардесса поставила точку в споре о подлокотниках в самолете

Стюардесса Кербель заявила, что пассажир на среднем кресле всегда получает подлокотники

Фото: Omar Prestwich / Unsplash

Американская стюардесса заявила, что пассажир на среднем кресле в самолете всегда должен получать подлокотники. Точку в этом споре она поставила в материале для The New York Times.

«Это утешительный приз за то, что человек зажат между двумя другими пассажирами и ему не на что опереться. Дело закрыто», — заключила Кристи Кербель (Kristie Koerbel).

Бортпроводница также объяснила, как правильно откидывать спинку кресла во время полета. По ее словам, стоит обернуться и вежливо спросить, не помешает ли это попутчику сзади.

Ранее Кербель призвала пассажиров самолетов смывать за собой после посещения туалета. Она добавила, что бортпроводники ежедневно сталкиваются с ситуациями, когда пассажиры игнорируют это правило.

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Зарина Дзагоева
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