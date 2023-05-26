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07:21, 26 мая 2023Мир

Япония ввела санкции против чиновников из новых регионов России

Кабмин Японии ввел санкции против военного командования и чиновников из новых регионов РФ

Фото: Rodrigo Reyes Marin / AFLO / Global Look Press

Правительство Японии ввело санкции против чиновников из новых регионов России и военного командования РФ. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте МИД Японии, пишет «Газета.ру».

В соответствии с документов, в санкционный перечень включены представители командования Вооруженных сил РФ, чиновники и прокуроры из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. В частности, в список попал командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский и командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Японии анонсировало новый санкционный пакет в отношении Москвы в связи с событиями на Украине. В перечень попали 80 российских компаний.

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