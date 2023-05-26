Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:44, 26 мая 2023Бывший СССР

Российские войска уничтожили две украинские САУ в Херсонской области

РИА Новости: российские военные уничтожили САУ «Акация» и «Гвоздика» ВСУ под Херсоном

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские артиллеристы уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», которые вели обстрел населенных пунктов Херсонской области с правого берега Днепра. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Акацию» уничтожили ночью 26 мая в районе населенного пункта Ольговка. В САУ сдетонировал боекомплект, погибли все пять членов экипажа.

Накануне вечером артиллеристы поразили «Гвоздику» в районе населенного пункта Камышаны, потери также составили пять солдат.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко указал на то, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились проблемы, связанные со своевременной доставкой провизии и боеприпасов на передовые позиции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал условия нанесения превентивного ядерного удара
Хирург жены Дмитрия Тарасова показал ее грудь после пластики
В российской теробороне рассказали о первой попытке прорыва диверсантов ВСУ
На добычу нефти станут тратить меньше денег
Жулин рассказал об испуге во время первого звонка Костомарова из больницы
Момент удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре попал на видео
Раскрыто число воюющих на Украине против России иностранных наемников
Врач назвала скрытые полезные свойства кофе
Раскрыта новая схема мошенничества с участием родственников жертв
Минобороны начнет использовать российскую «Корму»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.