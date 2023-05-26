Российские войска уничтожили две украинские САУ в Херсонской области

РИА Новости: российские военные уничтожили САУ «Акация» и «Гвоздика» ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», которые вели обстрел населенных пунктов Херсонской области с правого берега Днепра. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Акацию» уничтожили ночью 26 мая в районе населенного пункта Ольговка. В САУ сдетонировал боекомплект, погибли все пять членов экипажа.

Накануне вечером артиллеристы поразили «Гвоздику» в районе населенного пункта Камышаны, потери также составили пять солдат.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко указал на то, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились проблемы, связанные со своевременной доставкой провизии и боеприпасов на передовые позиции.