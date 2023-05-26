Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:48, 26 мая 2023Мир

Вучич заявил о самостоятельности Сербии в вопросе введения санкций

Вучич заявил, что Сербия будет сама решать, когда ей стоит вводить какие-либо санкции
СюжетСанкции против России:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич на общенациональном митинге заявил, что Сербия сама будет принимать решения о том, когда ей стоит вводить санкции против каких-либо стран. Его слова приводит ТАСС.

«Горд за то, что нами не управляют послы и правительства других стран. Мы сами проводим свою самостоятельную политику», — отметил сербский лидер.

Ранее Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока у Белграда есть возможность проводить суверенную политику.

В мае президент Сербии заявил, что граждане Сербии самостоятельно будут принимать решения в вопросе введения санкций и присоединения к НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости
    Спецпредставитель КНР обсудил Украину со странами ЕС и Россией. О чем им удалось договориться?
    Врач назвала безопасную для здоровья порцию клубники
    Рогов заявил о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС для обвинения России
    Назван самый вредный сыр для сердца
    Мэр Мариуполя заявил об отсутствии пострадавших после удара ВСУ
    Илон Маск пришел в ярость из-за массовых сбоев в Twitter
    Белгородский губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле Шебекино
    Шольц пообещал странам Балтии защитить их в случае нападения
    Вучич заявил о самостоятельности Сербии в вопросе введения санкций
    В российском регионе ввели полный запрет на запуск беспилотников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.