Вучич заявил о самостоятельности Сербии в вопросе введения санкций
Вучич заявил, что Сербия будет сама решать, когда ей стоит вводить какие-либо санкцииСюжетСанкции против России:
Президент Сербии Александр Вучич на общенациональном митинге заявил, что Сербия сама будет принимать решения о том, когда ей стоит вводить санкции против каких-либо стран. Его слова приводит ТАСС.
«Горд за то, что нами не управляют послы и правительства других стран. Мы сами проводим свою самостоятельную политику», — отметил сербский лидер.
Ранее Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока у Белграда есть возможность проводить суверенную политику.
В мае президент Сербии заявил, что граждане Сербии самостоятельно будут принимать решения в вопросе введения санкций и присоединения к НАТО.