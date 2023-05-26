Вучич заявил о самостоятельности Сербии в вопросе введения санкций

Вучич заявил, что Сербия будет сама решать, когда ей стоит вводить какие-либо санкции

Президент Сербии Александр Вучич на общенациональном митинге заявил, что Сербия сама будет принимать решения о том, когда ей стоит вводить санкции против каких-либо стран. Его слова приводит ТАСС.

«Горд за то, что нами не управляют послы и правительства других стран. Мы сами проводим свою самостоятельную политику», — отметил сербский лидер.

Ранее Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока у Белграда есть возможность проводить суверенную политику.

В мае президент Сербии заявил, что граждане Сербии самостоятельно будут принимать решения в вопросе введения санкций и присоединения к НАТО.