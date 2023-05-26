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01:36, 26 мая 2023Мир

В России предсказали возможное улучшение отношений с Южной Кореей

Посол РФ в Южной Корее Кулик: отношения Москвы и Сеула заморожены, но возможна оттепель

Фото: Lauren Seo / Unsplash

В настоящее время отношения Москвы и Сеула заморожены, однако есть предпосылки для их улучшения. Об этом сообщил посол России в Южной Корее Андрей Кулик, передают «Известия».

По его словам, Сеул поддерживает западные страны в их гибридной войне с Россией. «Произошел радикальный поворот в наших отношениях. Если не разрушение, то замораживание всего богатства, которое мы накопили за предыдущие 32 года», — отметил Кулик. При этом он добавил, что, несмотря на свою позицию, Южная Корея посылает сигналы о готовности наладить отношения с российской стороной.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель допустил возможность поставок вооружений Киеву при возникновении серьезной угрозы для мирных граждан Украины. На это заявление отреагировали в Кремле, подчеркнув, что недружественная позиция Сеула по Украине взывает сожаление, поскольку военные поставки Киеву будут означать вовлеченность страны в конфликт.

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Марина Совина
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