Россиянам развеяли популярный миф о сохранности данных на смартфоне

Эксперт Магомедов заявил, что смартфон следит за владельцем даже с выключенным интернетом

Начальник отдела интеллектуальных систем защиты информации Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов развеял популярный миф о сохранности данных на смартфоне. В разговоре с агентством «Прайм» он заявил, что устройство следит за владельцем даже с выключенным интернетом.

Эксперт рассказал, что современные операционные системы постоянно собирают данные о местоположении смартфона, установленных приложениях, посещенных пользователем сайтах и многом другом. По его словам, когда устройство снова оказывается в режиме онлайн, то оно автоматически загружает эту информацию в облачное хранилище.

Даже недавно купленный телефон без сторонних приложений может собирать данные для своего производителя, сообщил Магомедов. В некоторых случаях системная клавиатура отправляет информацию о том, какие приложения запускались на смартфоне.

Специалист добавил, что с помощью сим-карты можно узнать местоположение владельца устройства и историю его поездок. Также сим-карты могут хранить и другую конфиденциальную информацию, которую можно выудить без интернета, например, контакты абонента. Магомедов напомнил, что многие люди предпочитают хранить свои контакты именно на сим-карте, а не в памяти телефона.

Ранее Магомедов предупредил о мошенничестве с нейросетями. Эксперт рассказал, что аферисты могут подделывать голоса близких россиян с помощью нейросетей и выманивать у жертв деньги.