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16:26, 26 мая 2023Бывший СССР

Министр обороны Украины протестировал снегоболотоход

Министр обороны Украины Резников протестировал снегоболотоход украинского производства

Министр обороны Украины Алексей Резников протестировал снегоболотоход «Богун» украинского производства. Видео знакомства с машиной он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Я в восторге! Высококлассный автомобиль. Говорю не как министр обороны, а как активный участник чемпионатов Украины по трофи-рейдам (гонки по бездорожью — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Резников.

Он добавил, что эти машины уже используются в украинской армии. Специально для десантников и штурмовиков существует «Богун» типа «кабриолет», на котором кабину водителя заменили местом для личного состава.

Ранее Резников прокатился на танке «Оплот» и сообщил, что этот вид танков Украина закупит у «Укроборонпрома». По его словам, в танковой коалиции украинской армии должен быть танк местного производства.

Алевтина Запольская
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